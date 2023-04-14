المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين للأولى بالرعاية

ما زالت مكاتب التموين على مستوى الجمهورية مستمرة في تلقي طلبات الأسر الأولى بالرعاية لإضافة المواليد، وإدراج الأبناء على البطاقات، للحصول على الدعم التمويني المخصص لهم، وتشمل 5 فئات وهي أصحاب معاش تكافل وكرامة، مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» المستندات المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين، على النحو التالي:

- صورة بطاقة التموين الخاصة برب الأسرة.

- صورة شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم أو البطاقة الشخصية.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

المستندات المطلوبة للأرامل والمطلقات

- تقديم برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه، بالنسبة للأرامل والمطلقات.

- تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية للمطلقات أو الأرامل.

- تقدم صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج بالنسبة للأرملة.

- تقديم صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة بالنسبة للمطلقة.

المستندات المطلوبة للأصحاب تكافل وكرامة

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- تقديم شهادات ميلاد أبناء وزوجات أسر الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

كيفية تقديم المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

تقدم الطلبات إلى مكاتب التموين التى تصرف منها الأسرة السلع المخصصة لها، وبدورها تجمعها مكاتب التموين وترسلها إلى مديرية التموين بالمحافظة، ثم ترسلها المديرية إلى إدارة نظم المعلومات بوزارة التموين، تمهيدًا لفحص المستحقين واستبعاد غيرهم، نظرًا لأن هناك حالات من الأسرة الأولى بالرعاية لا تنطبق عليها شروط إضافة المواليد، وهم الأسر التي يبلغ عدد أفراد البطاقة لهم أكثر من 4 أفراد، حيث يجري الإضافة فقط للبطاقات التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد لتسكتمل العدد المطلوب وهو 4.