ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة مخازن كابلات الكهرباء في حلوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة مرتكبي جرائم السرقة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج على النحو التالي:

ضبط 3 متهمين في حلوان

- ضبط (3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزتهم (مقص حديدي - سلاح أبيض) حال قيامهم بالشروع في سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات واستقلالهم سيارة قيادة أحدهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.

- ضبط (شخصين مقيمين بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما "مستأجرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالي).. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة، واعترفا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخري بذات الأسلوب.

ضبط سيدتين بتهمة السرقة في المرج

- ضبط (سيدتين مقيمتين بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكي لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب النشل وبمواجهتهما اعترفتا بإرتكابهما عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.