يهتم جمهور المواطنين بمعرفة مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس باستمرار؛ لتحديد أنس الطرق وأطفلها بالنسبة لهم، وتقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتعديل مواعيد القطارات في رمضان وإضافة المزيد على الخطوط، للتيسير على المواطنين.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 3-4-2023

وضمن الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 3-4-2023، وفق ما هو معلن من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد قطارات التالجو

- قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان قيام الساعة 22.50 ووصول الساعة 10.35.

- يعود قطار التالجو من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50.

- قطار تالجو رقم 2024 الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 14.00 ظهرا، ووصول القاهرة الساعة 16.30 عصرا.

- قطارات التالجو، القاهرة - إسكندرية، قيام الساعة 8.00 صباحاً ويصل الساعة 10.30

مواعيد قطارات الصعيد اليوم 3-4-2023

- قطار 905 يقوم من القاهرة الساعة 9.00 صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة 11.30.

- يقوم قطار 916 من الاسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

- قطار 3023 ثالثة مكيفة خدمة جديدة، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 17:00 ويصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 أسوان الساعة 22:35.

- تشغيل قطار 3024 ثالثة مكيفة خدمة جديدة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 10:00 ووصول القاهرة الساعة 12:40.

- قطار 3025 ثالثة مكيفة خدمة جديدة أسوان - القاهرة، قيام الساعة 04:10 ويصل الساعة 16:40.

- قطار 3008 ثالثة مكيفة، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:45.

- قطار 8 روسي تهوية، الإسكندرية - القاهرة، قيام الساعة 5:10.

مواعيد قطارات الـVIP

- قطار 921 VIP، القاهرة - الإسكندرية، قيام الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قطار 906 VIP، الإسكندرية - القاهرة، الساعة 7:30.

- قيام قطار 928 VIP، الإسكندرية - القاهرة، الساعة 3:00.