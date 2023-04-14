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عماد الدين حسين: العلاقة بين مصر والإمارات قائمة على التقدير المتبادل

كتب:

هاجر عمر
02:42 م | الجمعة 14 أبريل 2023
الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق

الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق

قال الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا للعلاقات العربية المستقرة، فهي من العلاقات العربية البينية التي لم تتعرض لاهتزاز كما هو الحال بالعديد من العلاقات العربية العربية خلال آخر 30 عاما. 

وأضاف حسين في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات بين مصر والإمارات منذ عهد الشيخ زايد رحمه الله وبداية تأسيس الإمارات عام 1971 وحتى الآن وهي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والمساندة المستمرة بين الطرفين.

العلاقة بين مصر والإمارات قائمة على المصالح المشتركة والتقدير المتبادل

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق، أن العلاقة بين مصر والإمارات قائمة على المصالح المشتركة والتقدير المتبادل، وهو يعد العنوان الرئيسي الذي يتفرع منه العديد من العناوين الفرعية، وبينها أسس كثيرة منها أسس متعلقة على سبيل المثال بالتعاون الاقتصادي.

الجالية المصرية بالإمارات تحظى بتقدير كبير

ولفت حسين إلى أن الجالية المصرية بالإمارات تحظى بتقدير كبير، مشيدًا بالموقف القومي والعروبة للإمارات بجانب مصر بعد ثورة 30 يونيو، وبالموقف المصري المستمر الداعم للإمارات.

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