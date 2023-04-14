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زلزالان يضربان تايوان.. أحدها بقوة 4.1 على مقياس ريختر

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أ ش أ
02:24 م | الجمعة 14 أبريل 2023
زلازل تايوان- ارشيفية

زلازل تايوان- ارشيفية

ضرب زلزالان بقوة 4.1 و3.6 على مقياس ريختر محافظة تايتونج في جنوب شرق تايوان اليوم الجمعة، وفقًا لمكتب الطقس المركزي التايواني.

مركز الزلزال الأكبر بتايوان

وذكر المكتب في بيان -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية- أن مركز الزلزال الأكبر كان في مدينة تايتونج، على بعد 4.2 كيلومترات شمال غرب مقاطعة تايتونج، على عمق 5.0 كيلومترات.

شدة زلزال تايوان وبعده عن بلدة بينان

وقال المكتب إن الزلزال الذي بلغت قوته 3.6 درجة كان مركزه على بعد حوالي 10 كيلومترات في بلدة بينان، على بعد 3.7 كيلومترات شمال غرب مقاطعة تايتونج، على عمق 9.1 كيلومتر، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات على الفور بعد الزلزالين.

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زلزال يضرب جزيرة تايوان بقوة 4.1 درجة على عمق 5 كيلومترات تحت الأرض
بقلم أ ش أ