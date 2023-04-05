خبير زلازل يكشف عن علاقة الهزات الأرضية بالظواهر الفلكية: «مفيش تنبؤات»

كشف الدكتور شريف الهادي، خبير الزلازل، حقيقة ما يجري تداوله من توقعات جديدة لحدوث زلزال خلال الأيام المقبلة، قائلا: «كل ما يتم تداوله غامض وغير مدروس علميا، وليس له علاقة بعلم الزلازل، ولا يوجد ما يسمى بالتنبؤات لحدوث الهزات الأرضية»، مضيفا أن التوقع لمنطقة نشطة بالهزات الأرضية ومعروفة بالزلازل، لا تكون توقعا.

الهزات الأرضية

أوضح المتخصص في شؤون الزلازل في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزلزال لا يضرب دولة بأكملها، لكن يضرب أجزاء بسيطة منها، أو أجزاء بسيطة من دولتين وهكذا، لكن لا يضرب الدول بأكملها، مضيفا: «متى نقول توقع؟ عندما يستطيع التنبؤ بالموعد والقوة والمكان لحدوث الزلزال، لكن ما دون ذلك لا يكون توقعا».

وأضاف «الهادي»، لا توجد علاقة بين الظاهرة الفلكية والزلزال، أو حتى ظاهرة اصطفاف الكواكب، موضحا أنه لا توجد أي علاقة نهائيا بين حدوث الزلالزل والظواهر الفلكية، مؤكدا أن الأرض هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن حوث الزلازل، ولا يحدث الزلزال إلا إذا تخطت فوالق طبقات التربة الدرجة التي تفوق قوتها.