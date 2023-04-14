مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثالثة والعشرون.. هل يتزوج طه القماش وراوية؟

قبل انطلاق مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثالثة والعشرون، فإن الحلقة 22 التي عُرضت أمس، شهدت سعي رشاد للحصول على لقب بك، من خلال وساطة أحد الأشخاص له صلة في قصر الملك، وأخبره بأنه يجب أن يقوم بتغيير مهنته، ووافق طه القماش على زواج عائشة من علوان، وأخبر والدته بهذا الأمر.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثالثة والعشرون

وفي إطار أحداث مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، عرض طه القماش على راوية الزواج، ومنحها مهلة للتفكير في الأمر، ووقف بجانبها أثناء مشاجرتها مع رشاد في وسط السوق.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc بعد موافقة «المعلم شحاتة» محمود البزاوي، لتوسطه في زواج فاطمة من رشاد الحرامي، بعدما وعده رشاد، بتقديم تنازل عن دكاكين شحاتة في السوق.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it، بينما الوقت الأصلي لعرض الحلقة يكون الساعة 9 مساء.