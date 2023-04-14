أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بنهاية التعاملات.. مستقرة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، استقرارًا ملحوظًا في نهاية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة المصرية، حيث استقرت أسعار الذهب على سعر التداول نفسه في بداية تعاملات اليوم.

ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة في العالم، ويحظى بشعبية كبيرة في السوق المصرية، ويقبل على شرائه الراغبون في الاستثمار والمقبلين على الزواج، وقد شهد سوق الذهب في مصر تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بقيمته كملاذ آمن للمستثمرين، ويستخدم كوسيلة لحماية الثروة من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 2617 جنيه بدون مصنعية فى محلات الصاغة فى تعاملات نهاية اليوم.

أسعار الذهب اليوم في المحلات الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر استقرارًا ملحوظا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2617 جنيها دون مصنعية، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 22 بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2399 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا واضحا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2290 جنيها للشراء دون مصنعية، ويعتبر عيار 21 من أكثر الأنواع طلبا حيث يزداد الإقبال على شرائه في جميع الأحوال.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، مسجلا نحو 1963 جنيها للشراء دون مصنعية وهو نفس السعر خلال تعاملات الصباح، وشهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا في محلات الصاغة في نهاية تعاملات اليوم، حيث سجل نحو 1527 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1309 جنيها للشراء دون مصنعية، ويختلف السعر من مكان لآخر، بينما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بنهاية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18 ألفا و320 جنيهًا للشراء.