سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 14-4-2023.. الاستقرار يسود الأسواق

يحتل الذهب مكانة مهمة في الثقافة والتاريخ المصري، إذ كان يستخدم كرمز للقوة والثراء منذ آلاف السنين، ولا يزال الذهب يحتفظ بمكانته الخاصة في الاقتصاد المصري كأحد المجالات الاستثمارية المهمة، إذ يشكل موردًا مهمًا للدخل الوطني ومصدرًا للتصدير.

مصر تمتلك العديد من المناجم

وتعد مصر واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، حيث تمتلك العديد من المناجم الواعدة في مختلف المناطق الصحراوية بالبلاد. ويتم استخراج الذهب في مصر منذ العصر الفرعوني، وتمتلك الحكومة المصرية اليوم خططاً طموحة لتطوير هذا القطاع وزيادة حجم الإنتاج والاستثمار فيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة المصرية، وتقدم «الوطن»، من خلال هذه السطور خدمة معرفة أسعار الذهب بمحلات الصاغة دون مصنعية لمتابعيها، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2290 جنيهًا دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2617 جنيها للشراء دون مصنعية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 2399 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

يزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة مسجلًا 2290 جنيه للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1963 جنيها للشراء دون مصنعية ويختلف السعر من مكان إلى آخر.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1527 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 12

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة، وسجل نحو 1309 جنيهات للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 14ـ4ـ 2023 استقرارًا في محلات الصاغة، وبلغ 18 ألفًا و320 جنيهًا للشراء.

يذكر أنّ معظم خبراء الاقتصاد في العالم والمتخصصين في مجال الاستثمار ينصحون بعدم توجيه كل رؤوس الأموال لمجال استثماري واحد كالذهب على سبيل المثال، وإنما ينصحون بتنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل عنصري الشك والمخاطرة وتقليل الخسائر إذا حدثت.