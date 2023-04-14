أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. وزن 1000 جرام بـ2.7 مليون جنيه

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، استقرار داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث شهد الذهب خلال الفترة الماضية ارتفاعا في الأسعار، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن ومربح في نفس الوقت.

السبائك من أفضل الاستثمارات في الذهب

وتٌعد السبائك والجنيهات الذهب من بين أفضل الاستثمارات في الذهب، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب اليوم مصر

بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر، 280 ألفا و530 جنيها لسبيكة الـ100 جرام، و2 مليون و776 ألفا و670 جنيها لسبيكة الألف جرام، و14 ألفا و110 جنيها لسبيكة الـ5 جرامات، و140 ألف جنيه لسبيكة الـ50 جراما، و28 ألفا و160 جنيها لسبيكة الـ10 جرامات، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا 692 ألفا و050 جنيها.

أسعار جرام الذهب

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محال الصاغة اليوم 2617 جنيها، وعيار 22 الأكثر نقاءً 2399 جنيها في محلات الصاغة دون مصنعية، كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2290 جنيهًا.

وعن سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة يبلغ 1963 جنيها ووصل جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً لـ 1527 جنيها بينما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1309 جنيها.