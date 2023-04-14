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سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2290 جنيها

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر

كتب:

مريم حنفي
05:44 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
الذهب

الذهب

يواصل سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر، استقرارا ملحوظا داخل محلات الذهب بدون مصنعية وضريبة، وذلك مع بداية تعاملات صباح اليوم، حيث تعتبر السبائك والجنيهات الأكثر مبيعا الفترة الحالية، ليس بغرض الزينة لكن بغرض التخزين والاستثمار، وفقا لما قاله عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن». 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 14-4-2023 في مصر عيار 24 داخل محلات الصاغة 2617 جنيها للشراء

بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الذهب بدون مصنعية 2290 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1963 جنيها. 

أسعار الذهب في مصر 

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ في محلات الذهب بدون مصنعية وضريبة 1527 جنيها بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 1309 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية تشهد استقرار حيث يبلغ سعر الجنيه 18320 جنيها والكيلو 2617143 جنيها كما يبلغ سعر الاونصة 81393 جنيها.

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بقلم مريم حنفي