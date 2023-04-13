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أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 35 جنيهًا

كتب:

وليد عبد السلام
04:45 م | الخميس 13 أبريل 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، تراجعا إلى مستوى 2270 جنيهًا، بعد ارتفاعه عن مستوى 2305 جنيهات للجرام، خلال تعاملات الظهيرة، بخسائر تقدر بنحو 35 جنيها في الجرام، بالتزامن مع الإقبال المتوسط على شراء الذهب خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة طرح الشهادات البنكية الجديدة ذات العائد المرتفع في عدد من البنوك المصرية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، التغير في أسعار الذهب خلال فترة الظهيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق 2270 جنيهًا للشراء، 2250 للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً إلى 2594 جنيهًا للشراء، و2571 للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر نقاءً 1946 جنيهًا للشراء، و1929 جنيها للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 الأكثر نقاءً إلى 2378 جنيهًا للشراء، و2357 جنيها للبيع دون مصنعية.

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