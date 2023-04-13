أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر.. 100 جرام عيار 24 بسعر 278 ألفا و250 جنيها

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، استقرار داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث شهد الذهب خلال الفترة الماضية ارتفاعا في الأسعار، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن ومربح في نفس الوقت.

وتٌعد السبائك والجنيهات الذهب من بين أفضل الاستثمارات في الذهب، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر.

أسعار سبائك الذهب اليوم مصر

بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر، 278 ألفا و250 جنيها لسبيكة الـ100 جرام، و2 مليون و764 ألفا و480 جنيها لسبيكة الألف جرام، و13 ألفا و985 جنيها لسبيكة الـ5 جرامات، و138 ألفا و785 جنيها لسبيكة الـ50 جراما، و28 ألفا و40 جنيها لسبيكة الـ10 جرامات، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جراما 685 ألفا و955 جنيها.

أسعار جرام الذهب

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محال الصاغة اليوم 2566 جنيها وعيار 22 الأكثر نقاءً 2352 جنيها في محلات الصاغة دون مصنعية كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2245 جنيها.

وعن سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة يبلغ 1924 جنيها ووصل جرام الذهب عيار 14 الأكثر نقاءً لـ 1497 جنيها بينما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1283 جنيها.