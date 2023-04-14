إقامة نهائي الدورة الرمضانية لنقابة السكة الحديد الأحد المقبل

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق وعضو مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي، أن نهائي الدورة الرياضية التي نظمتها النقابة العامة يقام الأحد المقبل على ملاعب نادي السكة الرياضي بمدينة نصر بين فريقي محطة مصر بقيادة محمد نافع وفريق المركز الطبي الدكتور محمد عباس.

تأهل 4 فرق للدور قبل النهائي

وأوضح رئيس النقابة، في بيان له، أن الدورة ضمت 10 فرق من جميع قطاعات الهيئة المختلفة، وانتهت الأدوار التمهدية والتصفيات بوصول 4 فرق للدور قبل النهائي الذي أسفر عن صعود فريقي المركز الطبي ومحطة مصر للنهائي.

معالجة أي سلبيات ظهرت

وأعلن عبدالفتاح فكرين أنه سوف يتم تكريم الثلاث فرق الأولى بمنحهم كؤوس وميداليات وشهادات تقدير، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم دورة رياضية للنقابة العامة، ومن الوارد أن يكون هناك بعض الأخطاء أو السلبيات البسيطة التي ظهرت لضيق الوقت وسرعة اتخاذ القرارات لتنظيم الدورة، وسوف يتم مراعاة ذلك ومعالجة أي سلبيات ظهرت أمامنا في هذه الدورة التي تمت إقامتها للترفيه عن العاملين.