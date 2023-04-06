كل ما تريد معرفته عن أعمال تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر

تقدمت أعمال تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر، بداية من واجهة مبنى المحطة جهة شارع السودان ومحور الفريق كمال عامر، ومسار دخول وخروج السيارات من وإلى المحطة والمدخل الرئيسي لمبنى المحطة ومنطقة الهرم الزجاجي.

اشتملت أعمال التنفيذ على صالة حجز التذاكر والمكاتب الإدارية ونفق خروج السيارات اتجاه شارع السودان ومدخل مبنى المحطة جهة شارع السوادن ونفق دخول السيارات اتجاه شارع السودان وورشة العربات والمبنى الإداري.

خزان فصل الوقود

وفق تقرير لوزارة النقل، اشتمل تقدم الأعمال على نفق دخول السيارات محور الفريق كمال عامر ومحطة وقود وخزان المياه والحرائق ومبنى موزع الكهرباء ومبنى محطة الكهرباء وغرفة الأمن والتحكم، فضلاً عن ورشة الجرارات وخط البضائع الجديد وخزان فصل الوقود وأرصفة خطوط أسوان الإسكندرية.

الانتهاء من تنفيذ كل الأرصفة وتركيب القضبان

أشارت وزارة النقل، في تقريرها، إلى أن مبنى المحطة الرئيسي مقام على مساحة 31 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مكون من دور بدروم وجراج ودور أرضي وطابقين متكررين، ويتم حالياً إنشاء 4 أرصفة لخط المناشي، وجاري الانتهاء من تنفيذ كل الأرصفة وتركيب القضبان بها.

كما تشمل المحطة ورشة صيانة عربات القطارات تضم 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات، وجاري تنفيذ ‏نفقين للسيارات، ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور، ومخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم سيستخدم كجراج يسع 250 عربة، إضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية يسع إلى 500 عربة.