رابط حجز تذاكر القطارات من موقع سكك حديد مصر.. اعرف الخطوات

تتيح هيئة السكك الحديدية رابط حجز تذاكر القطارات من موقع سكك حديد مصر بعد التحديث، مؤكدة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة عبر الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوما، ويمكن الحجز من خلال الدخول على هذا الرابط .

ولفتت هيئة السكك الحديدية إلى أنه لا يوجد حجز لأنصاف التذاكر أو المجانيات على الموقع، ويصدر النظام التذاكر كاملة القيمة فقط.

حجز تذاكر القطارات

ولحجز تذاكر القطارات إلكترونيا اتبع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور.

- الضغط على تسجيل الدخول، وتحويله إلى صفحة حجز التذاكر بعد عملية تسجيل الدخول الناجحة.

- تحديد محطة القيام والوصول وتاريخ السفر.

- يقوم الموقع بإظهار القطارات المتاحة ليوم السفر.

- عند اختيار القطار يمكن اختيار الدرجة.

خطوات إنشاء مستخدم جديد لحجز التذاكر إلكترونيا

- يدخل المستخدم على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- يضغط المستخدم على أيقونة «حجز التذاكر».

- الضغط على تسجيل جديد.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- إدخال البيانات الخاصة به.

- الضغط على تسجيل بعد إدخال البيانات.

الغرامات على السلوكيات الخاطئة

أما عن الغرامات المقررة على السلوكيات الخاطئة في القطارات فهي كالآتي:

- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها 200 جنيه.

- إلقاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات 50 جنيها.

ـ حمل أي مواد قابلة للاشتعال 420 جنيها.

- النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو الأماكن غير المخصصة لذلك 50 جنيها.

- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط 200 جنيه.