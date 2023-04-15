عمارات شاهدة على جمال محافظة القاهرة.. بينها «ليبون» و«بهلر»

تتمتع القاهرة بوجود عدد كبير من المباني التراثية والأثرية الشاهدة على تاريخ العاصمة، ومنها عمارة ليبون، وفقا للتقرير الصادر عن المحافظة.

عمارة ليبون

تتكون من ثلاث عمارات يطلق عليها اسم «هوانم الزمالك الكبار» ويعود سبب هذا الاسم لفخامتها، وللطبقة التي سكنت فيها، وتقع بالقرب من حديقة الأسماك بالزمالك، وصممها المهندس المعماري المصري أنطوان سليم نحاس، أنشأت عام 1929 على مساحة 1500 متر مربع، وتضم 14 طابقًا، وفيها أكتر من 100 شقة.

وجرى إطلاق اسمها نسبة إلى مالكها الخواجة «تشارلز ليبون» وهو من عائلة يهودية فرنسية، حيث سمح محمد علي لتلك العائلة بالاستثمار في مصر، وأسست هذه العائلة شركة «ليبون» لتوفير النور الكهربائي لشوارع الإسكندرية عام 1865، وحصلت على امتياز إنارة شوارع القاهرة لمدة 70 عاماً، ومن أشهر الفنانين الذين سكنوا عمارة "ليبون" فاتن حمامة وليلى فوزي وفريد الأطرش وساميه جمال ومحرم فؤاد والكاتب الصحفي علي أمين.

عمارة يعقوبيان

ومن أشهر عمارات القاهرة على الإطلاق، تم بنائها عام 1934م على يد صاحبها عميد الجالية الأرمنية جاكوب يعقوبيان تقع بشارع طلعت حرب، وهي مميزة لأنها كانت تضم سكان من ديانات متعددة وعدد كبير من سكانها كانوا من الشخصيات الثرية، ولكن بعد ثورة يوليو 1952 تحولت ملكية عدد من شقق العمارة لشخصيات أخرى شأنها شأن عدد آخر من عمارات وسط القاهرة، وبمرور الوقت تحولت غرف سطحها لمساكن إيواء الفقراء بعدما كانت سكناً للخدم في العمارة، أو أماكن لتنظيف الملابس أو مطابخ لإعداد طعام الولائم.

عمارة الإيموبيليا

«الإيموبيليا مدينة النجوم» عمارة تاريخية على التراث الفرنسي، وتعد من أجمل العقارات التاريخية بالقاهرة، وما زالت محتفظة برونقها حتى الآن، تقع على ناصيتي شارع شريف وقصر النيل، شيدها المهندسان «ماكس أذرعي» و«جاستون روسى» عام 1938، عبارة عن برجين، وكل برج به 3 مداخل، الأول «البحري» ويضم 11 طابقًا فيما يضم الآخر «القبلي» 13 طابقًا، ويصل عدد الشقق بالعمارة إلى 370 شقة مصعداً.

وكانت أول عمارة في مصر بها جراج للسيارات تحت الأرض ويسع نحو 100 سيارة وكانت ضمن ممتلكات أحمد عبود باشا، أغنى أغنياء مصر وقتها، حيث كانت تقدر ثروته بـ 30 مليون جنيه، وتكلفت مليون و200 ألف جنيه، كانت بمثابة مدينة للنجوم، فمعظم سكانها كانوا من كبار نجوم الفن والسياسة والقانون، حيث إنها كانت المكان المفضل لهم في الأربعينات والخمسينات ووصل عددهم إلى 30 فنان من ليلى مراد وأنور وجدي، ومحمود المليجي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، ونجيب الريحاني، وماجدة الصباحى

عمارة بهلر

تقع بالقرب من ميدان طلعت حرب بوسط البلد من أشهر عمارات تلك الحقبة فهي مصممة على الطراز الغربي ومن يشاهدها يظن أنّها عمارة واقعة في باريس أو لندن ولكنها موجودة في القاهرة منذ عام 1937، بناها المعماري الفرنسي ليو نافليان، على طراز الأرت ديكو، عبارة عن ستة مبان شبه منفصلة ولكل منها مدخل خاص وبها نحو 130 شقة فاخرة، والبعض منها مكاتب تجارية، أما الدور الأرضي فقد قٌسم إلى محلات على الطراز الباريسي، فكان ممر بهلر بالقاهرة يشبه ممر «رو دي ريفولي» في باريس ولكنه على شكل مصغر، حيث يشتهر بالمحلات التجارية العالمية.

أما بهلر القاهرة فتم تقسيمه إلى 72 محلا واشتهر بأفضل محال الملابس الرجالي والحريمي، وأفضل الماركات العالمية، بالإضافة إلى صالات لعرض اللوحات الفنية لكبار الفنانين.

وكان مالك العقار رجل أعمال سويسري يدعى «تشارلز بهلر» ويمتلك سلسلة من الفنادق الضخمة الشهيرة وعقارات بالقاهرة، وهو صاحب فندق «الماريوت».