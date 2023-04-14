زفة على الجمال لحفظة القرآن الكريم كاملا في الدقهلية.. طريقة مبتكرة للتشجيع

سعادة وبهجة غمرت قرية السلام مركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، وهم يشاهدون أطفالهم حفظة القرآن الكريم على ظهور الجمال في زفة هي الأولى من نوعها في المنطقة، التي نظمتها رابطة قرية السلام، بعد اختيار 4 أطفال الأسرع في حفظ القرآن الكريم على مدار عام كامل.

يأتي ذلك بعدما تمكن 11 طفلا في القرية من حفظ القرآن الكريم منذ رمضان 2022 حتى شهر رمضان 2023.

أطفال حفظة القرآن الكريم يتقدمون الزفة

تقدم أطفال كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم بالقرية زفة الجمال وهم يحملون في أيديهم شهادات التكريم، وخلفهم زفة الجمال وعلى ظهورهم الأطفال حفظة القرآن الكريم كاملا، وانطلقت زغاريد الأمهات فرحا بهذا المنظر البهيج، الذي يشرح صدورهم وقد رأوا هؤلاء الأطفال ينظمون لحفظة القرآن الكريم في القرية والذين يزيد كل عام عن العام الذي يسبقه.

568 طفلا يشاركون في زفة حفظة القرن الكريم

«هذه الزفة ينتظرها أهالي قرية السلام كل عام، بل إن البعض يحفظ القرآن من أجل المشاركة بها» هكذا أكد محمد سالم، رئيس رابطة قرية السلام مركز دكرنس، وقال إن القرية بها 568 طفلا حضروا زفة الجمال اليوم، وجميعهم يحفظون القرآن الكريم في كتاتيب القرية، وبداية من جزء إلى حفظ القرآن الكريم كاملا.

حفل سنوي لحفظة القرآن الكريم بقرية السلام

وأضاف محمد سالم في تصريحات لـ«الوطن»، إن رابطة قرية السلام تقيم في شهر رمضان من كل عام حفل سنوي لحفظة القرآن الكريم، وأيضا يتضمن تكريم الحاصلين على درجة الدكتوراه من أبناء القرية، وهو حفل ينتظره كل كبير وصغير في قريتنا.

70 طفلا حافظين أكثر من نصف القرآن

وعن زفة الجمال أشار إلى أنه من بين 568 طفلا حضروا اليوم، منهم 11 أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا خلال العام، وعندنا 70 طفلا يحفظون أكثر من نصف القرآن، كان الكل ينتظر مفاجأة هذه الزفة الكبيرة والتي يتجمع لها أهالي قرية السلام جميعا، ولذلك كانت الفكرة بإحضار جمال وأن يكون علي ظهورهم 4 من المتميز في حفظ القرآن الكريم كاملا.

منظر مبهج لتكريم حفظة القرآن الكريم

وأكد أننا لمسنا سعادة كبيرة هذا العام على أهالي القرية جميعا، فقد كان المنظر مبهج لتكريم حفظة القرآن الكريم، وزفة بالجمال وطوفنا بها شوارع القرية، حتى حضرنا إلى مكان التكريم وحملة الدكتوارة والمتميزين من أبناء قريتنا العزيزة، ونعد أبناء القرية بكل جديد وتطوير الزفة كل عام.