مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22.. يسرا تقتنع بكذبة جاكي

تبدأ الأحداث في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، بسؤال فوقية وأكرم، دورا شيماء سيف ومحمد ثروت، المتكرر لسميحة، دور يسرا، عن سماح ابنتها، لكن سميحة تخفي تواجدها مع حسام، يذهب الحسيني لسميحة، لكنه يخبرها أنه من شركة الغاز، وتخبره سميحة أنها متأكدة من رؤيته قبل اليوم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22 بطولة يسرا

يحاول الحسيني، دور أوتاكا، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، فتح أحاديث مختلفة لكي يدخل المنزل.

يدخل الحسيني منزل سميحة وتحبسه في المطبخ وتتصل بأكرم، ويستغيث الحسيني بصوت مرتفع، يتصل أكرم بسعيد البواب، ويخبره أن الدكتورة سميحة تحفظت على حرامي.

أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22

تتصل سميحة في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 22، بأكرم مرة أخرى وتخبره انها تنتظره في الشارع حتى يأتي، يدخل أكرم ومعه سعيد البواب ويتعرف على الحسيني، ويخبرهم أنه كان يسأل عن الدكتورة سميحة وأبنائها، يعترف الحسيني على جاكي وسمير المسيطر.

يبيع الحسيني سمير، ويذهب ومعه سميحة وأكرم لمنزل جاكي، يفقد سمير الوعي بعد مفاجئة رؤيته لسميحة وأكرم، تواجه سميحة سمير وجاكي ويعترف سمير ببيعه للشقة، تطلب جاكي من سميحة الانفراد بها لتخبرها حقيقة الأمر، تعرض جاكي على سميحة هاتف سمير لكي تشاهد الرسائل النصية التي تثبت أن جلال طلب من سمير بيع الشقة، وجرى إرسال الأموال لجلال، تقتنع سميحة بكلام سمير وتظن أن جلال لم يخبرها ببيع الشقة.