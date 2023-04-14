الأزهري يتناول شخصية الشيخ سعيد بن مالك الجنوي في «رجال صدقوا»

تناول الدكتور أسامة السيد الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، شخصية العالم الجليل الشيخ سعيد بن مالك الجنوي من جمهورية أفريقيا الوسطى، تحديدًا قرية «قنة»، لافتًا إلى أنه رصد رثاء جريدة الأهرام لهذا العالم الأزهري مصحوبة بصورة له، معتبرًا أنه حينما وصل لهذا العدد من جريدة الأهرام بالتعاون مع وزراء الثقافة جابر عصفور وحلمي النمنم وإيناس عبدالدايم، مؤكدًا أن وصوله لصورة هذا العالم كأنه وقع على كنز.

هذا العالم جاء للأزهر وتعلم فيه ثم جلس للتدريس فيه

وأوضح الأزهري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج «رجال صدقوا» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هذا العالم جاء للأزهر وتعلم فيه ثم جلس للتدريس فيه، لافتًا إلى أنه كان شيخًا لرواق البرناوية.

منصب شيخ الرواق من المناصب العلمية الكبيرة

وأشار الأزهري إلى أن منصب شيخ الرواق من المناصب العلمية الراقية، مؤكدًا أن الأزهر يستقبل الطلبة المصريين والوافدين ويخصص أروقة لدارسي الأزهر من أبناء الأقطار المختلفة أو تجميع أبناء عدد من الأقطار في رواق واحد.