تعرف على أقساط السيارات التاكسي في مبادرة الإحلال.. بينها هيونداى إلينترا

أعلنت وزارة المالية عن أسعار السيارات هيونداي ألينترا إتش دي في أقساط التاكسي بمبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارة جديدة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

قسط السيارة «بي واي دي» يبدأ من 4353 جنيها شهريا

وقالت مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية إن قسط السيارة التاكسي في المبادرة بأنواعها يبدأ قسط السيارة «بي واي دي» من 4353 جنيه شهريا والسيارة ألينترا إتش دي يبدأ قسطها من 6777 جنيها شهريا.

وتابعت مبادرة إحلال السيارات أنه سيتم تقديم أسعار أقساط السيارات فى مبادرة إحلال لمدة 10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3%.

مواصفات السيارة ألينترا إتش دي

وجاءت مواصفات السيارة ألينترا إتش دي، حيث تنتمي طراز هيونداي ألنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات «أوتوماتيك».

ووفقًا للبيانات المعلنة عن هيونداي، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات إلنترا إتش دي

الطول 4505 مم

العرض 1541 مم

الارتفاع 1490 مم

سعة الشنطة الخلفية 402 لتر

مواصفات السيارة إلنترا HD موديل 2023

ومن ضمن مواصفات السيارة هيونداى إلنترا HD – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها ودعمت طرازات هيونداي النترا HD – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي.