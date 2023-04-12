مواصفات وأسعار السيارة هيونداي أكسنت في مبادرة الإحلال

أعلنت وزارة المالية، أسعار القسط الشهري الخاص بالسيارات الملاكي وتقسيطها لمدة 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث يبدأ قسط السيارة الملاكي في مبادرة إحلال السيارات من 4603 جنيهات، للسيارات بي واي دي.

تقسيط السيارات في مبادرة الإحلال

وكشفت مبادرة إحلال السيارات، في بيان رسمي، عن جدول أقساط السيارات، حيث سجل القسط الشهري للسيارة الكوري أكسنت آر بي 5697 جنيها، لمدة 10 سنوات ويتم التأمين عليها وخصم الحافز الأخضر.

مبادرة إحلال السيارات

وجرى الإعلان عن مواصفات السيارة الكوري أكسنت آر بي موديل 2023، من خلال الوكيل الرسمي في مصر، أنّ أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023، تنتمي إلى طراز السيارة أكسنت RB لفئة السيارات السيدان، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت

الطول 4370 مم.

العرض 1705 مم.

الارتفاع 1455 مم.

سعة الشنطة الخلفية 389 لترا.

هيونداي أكسنت RB

وتضمنت مواصفات السيارة هيونداي أكسنت آر بي بعض المواصفات والتجهيزات، منها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، ومكيف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة.

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وراديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومشغل صوت AUX، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها، وبنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، وأبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة.