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مفتي الجمهورية عبر قناة الناس: العلماء يضمنون الفهم الصحيح للشريعة

كتب:

محمد عزالدين
07:31 م | الجمعة 14 أبريل 2023
المفتي

المفتي

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الله خلق الخلق من أصل واحد ولم يجعل التفاضل بينهم بسبب جنس أو لون أو عِرق، إنما جعل أساس التفاضل بينهم ما يكتسبوه من فضائل أهمها العلم، لافتًا إلى قول الله تعالى: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ». 

العلم فريضة على كل مسلم

وأضاف شوقي علام، خلال كلمته في حلقة اليوم من برنامج حديث المفتي المذاع على قناة الناس، أن أول ما نزل من القرآن «اقرأ باسم ربك الذي خلق»، وجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم، موضحا أنه لم يكن غريبًا أن تحفظ للعلماء مكانتهم، وتنزلهم منزلة رفيعة ومتميزة عن باقي الناس، قال الله تعالى «إنما يخشى الله من عباده العلماءُ»، لأن العالم كلما ازداد علما بالكون ومظاهر عظمة الله وإحاطته بخلقه، وضعفه وقلة حيلته انعكس هذا الشعور العظيم.

العلماء يضمنون الفهم الصحيح للشريعة

وأكد أن العلماء صمام الأمان يضمنون الفهم الصحيح للشريعة والتصدي للتطرف في فهم الدين، لافتًا إلى أن جماعات التطرف والتشدد تصوب سهامها إلى علماء الأمة لأنهم يمثلون الحائل بينهم وبين ترويج أفكارهم المنحرفة.

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