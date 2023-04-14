معاشات شهر مايو 2023.. «التأمينات» تكشف موعد الصرف

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم صرف المعاشات بالزيادة المقدر قيمتها 15% بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، لشهر أبريل 2023، أي بتكلفة تصل إلى 55 مليار جنيه في السنة الواحدة، لـ 11 مليون مواطن، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية موعد صرف معاشات شهر مايو 2023.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023

وقالت التأمينات الاجتماعية إن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023، يوم الإثنين الموافق 1 من شهر مايو المقبل، موضحة أن الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف، أو من منافذ الفوري، أو من منافذ البريد، وماكينات الصراف الآلي.

تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه

وأعلنت التأمينات عبر موقعها الرسمي، أنه بالتزامن مع إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر مايو، أوضحت التأمينات أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات تصل إلى 14 مليار جنيه، وذلك عن شهر أبريل ومايو ويونيو، مضيفة أنه إذا توفي الشخص صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، يصبح للمستحقين تقاضي المعاش، منوهة بأن المستحقين هم: «الأبناء، البنات، الأرملة، الوالدين، الإخوة».

كيفية تقسيم المعاشات

وأشارت التامينات الاجتماعية إلى أنه يتم تقسيم المعاشات كالتالي:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد أو بنت أو أكثر ووالدان: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدان على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.