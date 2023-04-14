هل يتم صرف المعاشات قبل العيد؟.. هيئة التأمينات الاجتماعية تجيب

تستعد البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري، لصرف معاشات شهر مايو 2023 لأصحاب المعاشات، الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، من الإثنين الموافق 1 مايو 2023، ويمكن لأصحاب المعاشات الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

صرف معاشات شهر يوليو 2023

وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه لم تصدر أي توجيهات للهيئة حتى الآن بصرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الفطر المبارك.

ونوهت التأمينات الاجتماعية أنّه تمّ صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% في أول شهر أبريل 2023، بتكلفة بلغ قدرها 55مليار جنية سنوياً بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، لافتة إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنّه جارٍ الانتهاء من عناصر مشروع تطوير بيئة العمل، وتدريب عناصر وكوادر الهيئة.

منظومة التحول الرقمي

وأضاف أنّ منظومة التحول الرقمي تشمل منصة إلكترونية لخدمات المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى أنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذلك أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، والتي تعمل على تحقق منظومة عمل موحدة، إضافة إلى إحداث تكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهات الخاصة.