مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18.. سمير المسيطرة يعرف حقيقة سميحة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، الذي يعرض على قناة cbc، أحداثاً جديدة وتطور بها نال إعجاب المتابعين، بسفر الدكتورة سميحة إلى محافظة دمياط من أجل البحث عن الجدة سوسو.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18.. سمير المسيطر يكشف يسرا

استمرت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 18، بعلم سمير المسيطر أن ابن عمه جلال قد توفي، وأن زوجته الدكتورة سميحة وأولادها جاؤوا إلى القاهرة من أجل استلام الميراث والتوكيل الذي كان وقعه له لم يعد له أي قيمة بسبب الوفاة.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تعرض شبكة قنوات سي بي سي، مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.