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مسلسل جعفر العمدة الحلقة 23.. قطع الرجل اليسرى لـ بلال شامة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:52 م | الجمعة 14 أبريل 2023
مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

عرضت الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، إذ شهدت الحلقة أحداثًا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة

وفاق بلال شامة، الذي يؤدي دوره الفنان مجدي بدر، خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، من الغيبوبة بعد اصطدامه بأتوبيس أثناء هروبه من محمد رمضان، ويفاجأ بأن الأطباء قاموا بقطع رجله اليسرى بسبب حالته المتدهورة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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