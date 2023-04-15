لحظات مميزة تشمل خوف الأم وحرصها بعد فقدان الزوج والسند، قصة جديدة طبلتها «حنان» أو منى زكي في سباقها الرمضاني وهو ما يجعل الكثير يهتمون بمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، وطرح تساؤلات متعددة عما إذا كانت «حنان» ستتمكن من إخفاء حقيقتها عن صاحب المنزل الذي يلاحقها لمعرفة هويتها، وأنها أرملة زوجها متوفى ولا يعمل في مكان بعيد وتنتظره، كذلك حياة أطفالها الذين تتركهم وحدهم وطفلتها التي قدمت لها على حضانة للأطفال.

القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

يهتم الكثير بمتابعة القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، وذلك بسبب احداث مهمة في مسلسل تحت الوصاية الحلقة 7 منها تعرض «حنان» لإصابة بالغة بإحدى ساقيها بعدما سقطت فوقها قطعة حديدية بالخطأ في أثناء عملها على متن المركب في اليوم التالي من الصيد.

وللتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، يمكن متابعة العمل المكون من 15 حلقة فقط ويجري عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان، على قناتي «DMc» و«DMC دراما»، وعلى منصة «watch it».

تردد القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

ومع الاهتمام بالتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، يأتي تردد تلك القنوات كالتالي:

تردد قناة «DMc»

القمر الصناعي: نايل سات

التردد (12091).

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كشف حقيقة منى زكي

بعد ما جرى نقلها إلى المستشفى بسبب الجرح الذي تعرضت له منى زكي في الحلقة السابعة من مسلسل تحت الوصاية بسبب النزيف الشديد، زارها أحمد خالد صالح، الذي يقوم بدور صاحب الشقة والذي أخذ إليها أطفالها بعدما كانت في خطورة فقدان حياتها ورفضها للمساعدة من صيادين المركب التي لم تعد تثق بهم، وسألها عما إذا كانت أخبرت زوجها لتطمئنه أما، فقالت له ستتصل به لإخباره بحالتها الصحية.