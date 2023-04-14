مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23.. معلومات عن قدماء المصريين وبعض الأسر
كتب:
احمد حامد دياب
09:54 م | الجمعة 14 أبريل 2023
مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23
بدأ مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23 بالدكتور عجيب الذي كشف عن نيته بأن يضع يحيى تحت يده حتى لا يقول كلمة السر ويرجع للعالم الآخر بمفرده ويترك الدكتور عجيب عند قدماء المصريين هو وعصابته حيث يحاول السيطرة على الحكم في كيمت.
مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 23
بينما أبدت كنوز إعجابها بعزف القدماء المصريين للموسيقى حيث اكتشفوا أن المصريين القدماء عرفوا كل أنواع الفنون بما فيها الغناء والعزف ونقشوا ذلك على جدران المعابد، بينما كشف سينو أن كيمت دخلت في نفق مظلم من نهاية الأسرة السادسة للأسرة العاشرة واعتبر أنها فترة انتقالية.
مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 23
ويٌذاع مسلسل يحيي وكنوز الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، على قناة dmc، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT، أما موعد العرض الأصلي فهو في تمام الساعة 6:15 مساءً.
سلسل الأطفال يحيى وكنوز هو أول مسلسل أطفال مترجم للغة الاشارة ويٌقدم بأصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.