مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. بسمة تعترف على شقيقها

فوجئ أهالي قرية تل شبورة وصفية، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 برد فعل بسمة أثناء طلبها للشهادة ضد أخيها الأصغر.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23.. كابر تشهد ضد شقيقها

نال مشهد بمسلسل حضرة العمدة إعجاب الكثيرين وهو اعتراف كابر (بسمة) على أخيها بالشهادة حيث صُدم أهالي تل شبورة والعمدة صفية من إخبار بسمة بالحقيقه للقاضي حيث قالت إن لأخيها نية قتل الفتاة وأنه لم يتناول أي أدوية أو وجود حالة نفسية لديه يتعالج منها وأن الفتاة مظلومة من كل الشائعات المروجة عنها.

وبمشهد آخر محاولة أحمد بدير وإدوارد إخفاء كل الأدلة لجعله يفلت من العقاب حيث أمروا بإخفاء جميع الكاميرات التي صورت الحادث ومسح الرسائل التي قام بتهديدها بها.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة الساعة 8.15 مساءً.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.