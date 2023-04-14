حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة مخازن كابلات الكهرباء في حلوان

قررت النيابة العامة، حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مخازن كابلات الكهرباء في منطقة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الميعاد المحدد.

بداية الواقعة.. بلاغ

البدايةعندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين الثلاثة الذين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم سرقة مخازن كابلات الكهرباء بدائرة قسم شرطة حلوان.

القبض على المتهمين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على 3 متهمين في منطقة حلوان، وبحوزتهم مقص حديدي، سلاح أبيض حال قيامهم بالشروع في سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات واستقلالهم سيارة قيادة أحدهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.