مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. أحمد صلاح حسني يكشف سر كوابيسه لأمير كرارة

قبل انطلاق مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23، شهدت الحلقة 22 من مسلسل سوق الكانتو، الذى يخوض السباق الرمضاني 2023، بطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، أحداثا مشوقة ومثيرة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

وطاردت الكوابيس صالح الذي يجسد شخصيته (الفنان أحمد صلاح حسنى) شقيق طه القماش الذي يجسد شخصيته (الفنان أمير كرارة)، في نومه.

وعندما تحاول شقيقته عائشة (ثراء جبيل) أن توقظه يحاول أن يخنقها، ودخل طه القماش مسرعا وهدأه، وذهبت عائشة إلى والدتها وطلبت منها أن تتحدث مع طه عن زواجها، كما أخبر صالح، طه القماش بأنه خلال تعرضه للأسر في الحرب، كانوا يعذبونه بشدة، ويحكي له عن مأساته قبل عودته.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الجمعة الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.