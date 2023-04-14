أستاذ بالأزهر عبر «الناس»: النبي كان يجتهد في العشر الأواخر أكثر من باقي الشهر

أكد الدكتور هاني تمام، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ضرورة الاجتهاد في شهر رمضان، مشددًا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان أكثر من غيره من الشهور في العبادة.

النبي كان يخص هذه الأيام بمزيد من العبادة لله عز وجل

وأوضح خلال لقائه مع برنامج «حواء» المذاع عبر فضائية «الناس» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر أكثر من باقي الشهر، مستشهدًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره»، لافتًا إلى أن النبي كان يخص هذه الأيام بمزيد من العبادة لله عز وجل.

النبي كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله

وأشار تمام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، لافتًا إلى أن شد مئزره كناية عن الاستعداد التام والتفرغ الكامل للعبادة في هذه الأيام المباركة وأنه كان يحيي الليل بالذكر والعبادة والتقرب لله وأيقظ أهله معناها أنه كان يحث زوجاته على العبادة في هذه الأيام.