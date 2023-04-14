أستاذ بالأزهر عبر «الناس»: من يسمح له وقته وظروفه بالاعتكاف في المسجد «خير وبركة»

كشف الدكتور هاني تمام، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أسباب الاجتهاد في العشر الأخيرة من شهر رمضان مشيرًا إلى أنها خواتيم شهر رمضان، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العبرة بالخواتيم وأنه يجب أن يجتهد الجميع في هذه الأيام لتعويض التقصير والخلل خلال الشهر.

النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان

وأوضح خلال لقائه مع برنامج «حواء» المذاع عبر فضائية «الناس» أن سيدنا أبوهريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل رمضان ولكن في العام الذي قٌبض فيه اعتكف 20 يومًا.

مَن يسمح له وقته وتسمح له ظروفه بالاعتكاف في المسجد «خير وبركة»

ونصح تمام بالإكثار من العبادة والذكر والتسبيح والصلاة في هذه الأيام لختام الشهر بعبادة صالحة وعمل طيب يقربنا من الله، لافتًا إلى أن من يسمح له وقته وتسمح له ظروفه بالاعتكاف في المسجد «خير وبركة».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.