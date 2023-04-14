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مصطفى حسني عبر قناة الناس: الأخلاق تظهر عند الخصومة والانفصال والطلاق

كتب:

أحمد حامد دياب
11:06 م | الجمعة 14 أبريل 2023
الداعية مصطفى حسني

الداعية مصطفى حسني

أكد الداعية مصطفى حسني أنه عند الفراق تظهر الأخلاق، لافتًا إلى أنه عند الخصومة تظهر معادن الناس، مستشهدًا بأحد الصالحين الذي نوى تطليق زوجته وحينما سأله أحدهم عن السبب رد عليه «ما كان لي أن أفشي سر امرأتي» وبعدما طلقها سألوه عن سبب الطلاق فرد قائلًا «امرأة غيري ما كنت لأتكلم عنها».

مصطفى حسني: يجب على الإنسان ألا يغتاب أو يفضح طليقته 

وأوضح خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «رميم» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الإنسان يجب أن ينفصل انفصالا يليق بأخلاقه، مشيرًا إلى أنه يجب على الإنسان ألا يغتاب أو يفضح طليقته أو العكس بنية إفساد المستقبل.

حسني: يجب ألا يكون هناك خصومة بين المنفصلين

ونصح حسني بألا تكون هناك خصومة بين المنفصلين ولإعادة بناء علاقة فيها سلام وألا يكون هناك وجع أو نية للإيذاء مستشهدًا بقول الله تعالى «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث  قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.       

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