هل هناك ترحيل لإجازة شم النسيم إلى الخميس؟.. مصادر تحسم الأمر

أكدت مصادر حكومية عدم وجود ترحيل في إجازة شم النسيم 2023، موضحة أن يوم الخميس المقبل إجازة رسمية.

قراران بشأن وجود إجازة مطلع هذا الأسبوع

وأضافت المصادر الحكومية، لـ«الوطن»، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير القوى العاملة أصدروا قرارين بشأن وجود إجازة مطلع هذا الأسبوع، وهي يوم الاثنين بمناسبة أعياد شم النسيم 2023 وليس يوم الأحد الموافق 16 أبريل بإجازة، والإجازة التي يتعطل فيها العمل يوم الأحد تكون للبنوك المصرية فقط.

وقالت المصادر، إن الحكومة حددت الأعياد والمناسبات التي يتم تعطيل العمل فيها بالقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وجاء ذلك في قرار أصدره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وهو القرار الذي ينص بموجبه على إجازتين رسميتين هذا الأسبوع، وحمل رقم 1193 لسنة 2018.

إجازة شم النسيم 2023

وأوضحت أن الإجازة الأولى للمواطنين تكون بمناسبة شم النسيم 2023 يتم الاحتفال بها يوم الاثنين المقبل وهو يُعد إجازة رسمية، أما عن بداية الإجازة الرسمية الأخرى فتكون بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل 2023 حتى يوم 25 أبريل 2023، وذلك احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023 وعيد تحرير سيناء.