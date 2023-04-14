محمود العزازي: خالد يوسف غير دوري أثناء بروفات مسلسل سره الباتع

قال الفنان محمود العزازي، إن «إدجار» الشخصية التي يقدمها في مسلسل سره الباتع الذي يعرض ضمن السباق الدرامي لمسلسلات الموسم الرمضاني الحالي، هو ضابط الحملة الفرنسية يتبع القائد بيلو، الذي يتبع بدوره نابليون، ومهمة إدجار مع فرانسوا تنفيذ العمليات التي يحددها نابليون وبيلو.

وأضاف «العزازي» في حديثه بتقرير عرض على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يقدم بالمسلسل شخصية شريرة تكره المصريين وتنكل بهم، معربًا عن سعادته بتقديم هذه الشخصية كونها مختلفة عما قدمه من قبل.

مفاجآت أبرزها تغيير الدور وقت البروفات

وتابع الفنان محمود العزازي، بأن معظم أعماله السابقة كانت تنحصر في الكوميديا، كما أنه ظل لفترة طويلة حبيس شخصية عبد الحليم حافظ، لذا فكان دائمًا ما يجري استبعاده من تمثيل أدوار الشر، لافتًا إلى أن مسلسل سره الباتع تضمن العديد من المفاجآت السارة بالنسبة له، ففي البداية وقت تنفيذ البروفات كان يلعب شخصية أخرى بدور صغير في القصة المعاصرة للمسلسل، غير أن المخرج خالد يوسف بعد أن شاهد البروفات نقله لدور أكبر وهو «إدجار» أحد ضباط الحملة الفرنسية.

إستعدادات الفنان محمود العزازي لأداء شخصية «إدجار» بمسلسل سره الباتع

وأكمل «العزازي» أنه أستعد كثيرًأ لأداء شخصية إدجار، إذ بدأ أولًا بمحاولة تقمص الشخصية الفرنسية في العموم، ثم قام بدراسة شخصية إدجار وقراءة قصة يوسف إدريس الأصلية، إضافة لعدة قراءات أخرى خاصة بالحملة الفرنسية على مصر.