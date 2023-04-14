مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. مقتل الجنرال الفرنسي وحبس أحمد فهمي

بدأت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 24، منذ قليل، عبر شاشة قناة on drama، التي شهدت كثير من التطورات والأحداث على صعيد الحقبتين الفرنسية والحقبة الزمنية الخالية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 24

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 24، مقتل الجنرال الفرنسي بيلو، بعدما قتلته صافية، التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، وقد عثر على جثته عدد من الجنود الفرنسيين، وهي متعفنة وأبلغوا نابليون بونابرت بالأمر.

وانتقلت الأحداث إلى الحقبة الزمنية الحالية، باستمرار التحقيق مع حامد، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، وأخبره الضابط أنه حتى إن خرج من قضية مقتل الدرويش عبد الله، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، سوف يحبس في قضية أخرى، هي قضية التنقيب عن الآثار.

مسلسل سره الباتع

بعدها تم الإفراج عن فريد، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، لكن تم الحكم على حامد بالحبس سنة، وهو الأمر الذي جعل والدته تدخل في حالة انهيار.

وتتابعت الأحداث بتعرض مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل لسرقة الآثار التي كان قد سرقها من المتحف المصري، وحاول العثور على من سرقها.