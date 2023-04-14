موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON Drama رمضان 2023 يشغل بال الكثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض على قنوات أون ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة، وتدور في حقبتين من الزمن، ومأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON Drama رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON Drama رمضان 2023 يأتي الساعة 3 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، ويمكن متابعة قناة أون دراما عبر التردد التالي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON Drama رمضان 2023 يعرض الأحداث التي وصلت إليها حلقات المسلسل بعد مقتل الجنرال الفرنسي بيلو على يد صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع بسبب دفاعها عن حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني.

مسلسل سره الباتع

ويعتبر مسلسل سره الباتع التجربة الدرامية الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف، ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين.