مسلسل ضرب نار الحلقة 23.. هل تنفذ سحر تهديدها لـ مهرة وتخبر جابر بحقيقة ابنه؟

قبل انطلاق مسلسل ضرب نار الحلقة 23، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، شهدت الحلقة الثانية والعشرين التي عرضت أمس، أحداثا مثيرة، إذ انقلب جابر الكوماندا على المعلم أنور (أحمد بدير)، وقرر العمل مع تاجر سلاح آخر.

مسلسل ضرب نار الحلقة 23

سحر (الفنانة مها نصار) حاولت ابتزاز مهرة (ياسمين عبد العزيز)، بعدما طردتها الأخيرة من المصنع، إثر اكتشافها خيانتها وإبلاغها زيدان (ماجد المصري) بخروج جابر الكوماندا من السجن.

وطلبت سحر من مهرة مبلغا من المال معللة ذلك باحتياجها الشديد إليه، وعندما رفضت مهرة طلبها وطردتها من الفيلا، هددتها سحر بأنها ستحصل على أضعاف هذا المبلغ من جابر عندما تخبره بأن ابن مهرة ابنه أيضا، وليس ابن زيدان، لكن مهرة رفضت أن ترضخ لطلبها وأصرت على طردها من المنزل.. فهل تنفذ سحر تهديدها؟، الإجابة ستكون في مسلسل ضرب نار الحلقة 23 التي تعرض اليوم.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لـ مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON، الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.