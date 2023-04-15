مسلسل سره الباتع الحلقة 24.. حنان مطاوع تطلب الزواج من أحمد السعدني

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 24، الكثير من الأحداث الخاصة بعلاقة صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، وحامد الذي يلعب دوره الفنان أحمد السعدني، في فترة الحملة الفرنسية.

وجاء في مسلسل سره الباتع الحلقة 24، ذهاب صافية للشيخ يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان مفيد عاشور، وأخبرته أنها تريد الزواج من حامد، ولكنه أجابها بكيفية إقناع والدتها التي كانت رافضة زواج ابنتها منه.

مسلسل سره الباتع الحلقة 24

وأخبرت صافية، الشيخ يحيى، بأن والدها الشيخ سليم الذي جسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، لو كان على قيد الحياة لكان زوجها حامد، ليخبرها «يحيى» أنه سيتولى الأمر وسيتحدث مع حامد.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع، مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويقدمها المخرج خالد يوسف من خلال مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم خالد الصاوي وحسين فهمي وأحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفى ونجلاء بدر ومنة فضالي، فضلًا عن عدد آخر من الفنانين.