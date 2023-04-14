محمود العزازي لقناة القاهرة الإخبارية: سره الباتع يعالج خلخلة الهوية لدى النشء

قال الفنان محمود العزازي، إن رسالة شخصية إدجار التي يقدمها من خلال مشاركته في دراما رمضان هذا العام، هي جزء من الرسالة الأكبر لمسلسل سره الباتع، وهذا هو سر عظمة المسلسل، لافتًا إلى أن المسلسل ليس تاريخيا، بل اتخذ من التاريخ خلفية للأحداث الدرامية.

وأضاف العزازي في تقرير مذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن مسلسل سره الباتع يؤكد أن النسيج المجتمعي للشعب المصري ممتد من أيام الفراعنة إلى الآن كما هو، إذ أنه لم يتغير بتغير العصور.

شخصية حامد رمزية غير موجودة صراحة بالتاريخ

وتابع الفنان محمود العزازي أن الشعب المصري على مدار تاريخه يرفض المحتل والمستعمر، لافتًا إلى أن شخصية حامد لا تمثل شخصية معينة بالتاريخ، لذا لا يمكن القول إن مسلسل سره الباتع مسلسل تاريخي، لأن التاريخ لا توجد به شخصية حامد كشخص، إنما شخصية حامد بمضمونها، فأحمس على سبيل المثال في نضاله ضد الهكسوس هو حامد وصولًا للمنسي وأبطال مصر بسيناء.

سره الباتع جاء في توقيت مناسب ليعالج أزمة الهوية لدى النشء

وأكمل العزازي: أن مسلسل سره الباتع عمل عظيم، وجاء في توقيت مناسب جدًا، لمعالجة الخلخلة في الهوية التي يعاني منها الأجيال الجديدة على السوشيال ميديا، كاشفًا عن دور المسلسل في تربية هذا النشء على أن مواجهة المصريين لأي محتل أو مستعمر كانت تختلف عن الشعوب الأخرى.