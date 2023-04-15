إيمان العاصي بعد عرض الحلقة 23 من جعفر العمدة: «مبسوطة برد فعل الجمهور»

شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل جعفر العمدة، ما فعلته «دلال» إيمان العاصي، بنجل جعفر العمدة، إذ اتضح أنها من دبرت وخططت لخطف «عبد الجواد»، الذي يجسد دوره أحمد داش منذ 19 عامًا، وذلك بسبب أنها امراة عاقر، فخططت من أجل خطف نجل «ثريا» التي تجسد دورها مي كساب.

إيمان العاصي تعلق على رد فعل الجمهور

وعلقت إيمان العاصي بعد عرض الحلقة 23 قائلة: « سعيدة برد فعل الجمهور على الشخصية، وهذا التفاعل الكبير للجمهور على المسلسل وأبطاله وقصته، يدل على نجاح العمل الدرامي».

الحلقة الـ 23 من مسلسل جعفر العمدة ِ

وبشأن كواليس ضربها في الحارة، قالت: « ضرب أخويا في الشارع كان من المشاهد المهمة في مسلسل جعفر العمدة، ولكن الضرب ليس حقيقيًا كما يعتقد البعض، ولكن صعوبة مشهد الضرب في الحارة كانت تعتمد على المشاعر، إذ تقف الأخت حائرة بين زوجها وشقيقها، وتفكيرها أن زوجها إذ لم يلحقها، فكان شقيقها سيظل يضرب فيها في وسط الشارع انتقامًا من جعفر العمدة، وجاءت ردود فعل الجمهور على المشهد جيدة، فلم أكن أتوقع ذلك التفاعل بتلك الصورة التي حدثت» .