سياح يحتفلون بعيد الفصح على شواطئ مرسى علم.. بط وأرانب ومهرجان فواكه

احتفل السياح الأجانب بعيد الفصح على شواطئ مرسى علم، اليوم الأحد، بتناول البط والأرانب والبيض الملون وإقامة مهرجان للفواكه، وذلك في أجواء من السعادة، حيث تبادل الجميع التهاني ورقصوا على أنغام الموسيقى، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة.

احتفال السياح بعيد الفصح على شواطئ مرسى علم

ونظمت إدارة أحد المنتجعات السياحية في مرسى علم احتفالا، اليوم، بعيد الفصح على الشواطىء المفتوحة، بمشاركة سائحي أكثر من 10 دول أوروبية، وهو اليوم المعروف في أوروبا بـ«إيستر دي».

أرانب وبط في احتفالات عيد الفصح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي، والمنظم لاحتفالات عيد الفصح على شواطئ مرسى علم، عن سعادة السياح الأجانب من الجنسيات المختلفة بالاحتفال، وقال لـ«الوطن»، إن الاحتفال شمل مهرجان الفواكه، وحرصت الفنادق على توفير وجبات بط وأرانب للسياح، ضمن مظاهر الاحتفال بعيد الفصح، والذي ضم بوفيه خاص وفواكه متنوعة، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

توافد الآلاف السياح على شواطئ مرسى علم

وشهد الأسبوع الجاري زيادة في معدلات حركة رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم، بمعدل 130 رحلة على متنها آلاف السائحين الأجانب من 12 جنسية أوروبية، لقضاء إجازة عيد الفصح وعيد القيامة المجيد على شواطئ المدينة.