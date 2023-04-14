إصابة 12 في انقلاب ربع نقل وميكروباص بالصحراوي الغربي في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، انقلاب سيارتي ميكروباص وربع نقل بسبب انفجار الإطارات، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا من محافظات الإسكندرية وأسيوط والبحيرة وبني وسويف.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8276 ع ه ا، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام كمين مركز العدوة القديم بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من محمد عبد الله 40 عام، موظف، رجب عبد الله 20 عاما، نجار مسلح، عبد الله يحي 30 عاما، نجار مسلح، يقيمون بمحافظة البحيرة، وزير سعد 47 عاما، موظف، مقيم ببني سويف، سلامة أحمد 42 عاما، سائق مقيم بالإسكندرية، نبيل درديري 60 عاما بالمعاش، مقيم بأسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة مغاغة المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات سحجات واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت إدارة المرور على الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة

انقلاب ربع نقل بسب انفجار الإطار

كما تلقي مدير الأمن إخطارا بانقلاب السيارة 5812 ج ج ب، ربع نقل، علي الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط وهم يوسف ناصر فريد 19 عاما، إسلام صلاح 19 عاما، روماني خليفة 26 عاما، شقيقه مينا 25 عاما، ومينا ملاك 16عاما، ومينا ثابت 40 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.