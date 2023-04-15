موعد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء... الحكومة توضح

أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص، وعيد تحرير سيناء.

أيام إجازات عيد الفطر 2023

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن إجازة عيد الفطر ستكون بدايتها من يوم الخميس الموافق 20 أبريل حتى يوم الاثنين 24 أبريل، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء فتصبح عدد أيام الإجازة 6 أيام متصلة لكل الموظفين الذين يعملون في المصالح الحكومية والوزارات، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية.

الحكومة تحسم إجازة يوم الأحد

كما حسمت الحكومة الرد على تساؤلات هل يوم الأحد الموافق 16 إبريل إجازة رسيمة، لافته أن هناك إجازتين هذا الأسبوع منها إجازة شم النسيم الموافق يوم الاثنين، لكن ليس من ضمنهم يوم الأحد المقبل.

كما أعلنت وزارة القوي العاملة عن إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وعيد تحرير سيناء للعاملين في القطاع الخاص، والتي ستبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل، بالإضافة إلى قرار حسن شحاتة وزير القوى العاملة بمنح يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، موضحاً أنها مدفوعة الأجر، وبذلك تكون عدد أيامها 6 أيام متصلة.

ولفت «شحاتة»، إلى أن ذلك يأتي في إطار توحيد الدولة مواعيد الإجازات، لكل العاملين في الدولة بمختلف القطاعات سواء كان الحكومي أو الخاص لتحقيق الغاية القومية من الإجازات الرسمية في المناسبات المختلفة والأعياد.