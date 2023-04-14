«حقوق المنيا» تفوز على جامعة الإمارات استعدادا لفعاليات المسابقة الدولية للتحكيم

حقق فريق كلية الحقوق جامعة المنيا الفوز على فريق كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات المباراة الودية الافتراضية الأولى التي أجرتها المملكة العربية السعودية، مساء أمس، استعدادًا لفعاليات المسابقة الدولية للتحكيم التجاري الدولي، وذلك بعد تقدم المنيا بمجموع الدرجات على منافسها، وذلك بفريق مكون من الطالبة سما محسن والطالب عبد الرحمن نجاتي.

المشاركة في الفعاليات داخل مصر وخارجها

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على الحرص الكبير التي توليه الجامعة لأبنائها المميزين، والذي بدوره يعزز مهاراتهم وقدراتهم الابداعية في المجالات المختلفة، موضحًا ان الجامعة تفتح أفاق لأبنائها للمشاركة في الفعاليات داخل مصر وخارجها، موضحاً أن التنافس في فعاليات المسابقة يتيح الفرصة أمام طلاب مرحلة البكالوريوس المشاركين للترافع في قضايا تحكيم افتراضية تحاكي قضايا التجارة الدولية، والتي من شأنها صقل المهارات القانونية والشخصية التي يحتاجها المشاركون للترافع أمام هيئات التحكيم الدولية ورفع كفاءتهم المعرفية، والنظامية، والقانونية، فضلا عن المساهمة في إبراز لكفاءة أبناء الوطن، وتمكينهم من المنافسة على المستوى الدولي.

أدوار محاكاة حقيقية لدور المدعي

وأوضح الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق أن المنافسات تعتبر نموذجاً عملياً لجلسات التحكيم الدولي الحقيقية، حيث يقوم الطلاب من خلالها بممارسة أدوار محاكاة حقيقية لدور المدعي والمدعى عليه أمام هيئة محكمين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة، وذلك بحضور جمهور الطلاب الذين يحضرون فعاليات القضية الأمر الذي يضيف لخبراتهم العلمية.

قام بتحكيم المباراة الودية الأولى كل من الدكتور مصطفى السعداوي والدكتور محمد الجابري والدكتورة مثلة محمد، ومن المقرر، خوض جامعة المنيا لثاني المباريات أمام كلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية.