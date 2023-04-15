كوريا الجنوبية تسجل 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 11 ألفا و682 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 25 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها ياللغة الإنجليزية.

حالتا وفاة بفيروس كورونا

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 30 مليون و978 ألف و954 إصابة.

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل كوريا الجنوبية، حالتي وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 34 ألف و368 حالة وفاة.

وكانت «مكافحة الأمراض» سجلت، أمس الجمعة، 11 ألف و666 إصابة بفيروس كورونا بينها 15 إصابة وافدة من الخارج و5 وفيات.