ارتفاع درجات الحرارة في جنوب سيناء اليوم.. جبل سانت كاترين يسجل 12 مئوية

أجواء صيفية حارة تشهدها مدن محافظة جنوب سيناء صباح اليوم السبت، حيث ارتفعت درجات الحرارة على كل المدن، وخاصة شرم الشيخ.

طقس جنوب سيناء اليوم

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«لوطن»، اليوم، إن فصل الربيع من الفصول التي تتميز بالتقلب وعدم الاستقرار، حيث يكون حار أحيانا وبارد في أوقات أخرى، مشيرا إلى أنه مع اقتراب شم النسيم بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بعد موجة باردة الأسبوع الماضي.

وأضاف أن مدن خليج العقبة ترتفع فيها درجات الحرارة عن مدن خليج السويس، وسجلت مدينة دهب أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة 26 درجة، مدينة شرم الشيخ 24 درجة، نويبع 24 درجة، طابا 21 درجة، وطور سيناء 22 درجة.

جبل سانت كاترين يسجل أعلى درجة

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة اليوم السبت مرتفعة على جميع أنحاء المدينة حتى القمم الجبلية، موضحا أن قمة جبل سانت كاترين، أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 متر فوق مستوى سطح البحر، سجلت 12 درجة في الصباح، وهي أعلى درجة يسجلها الجبل منذ ديسمبر الماضي.

وأضاف «عابد» أن قمة جبل موسى، والتي تستقبل آلاف السياح سجلت درجة حرارة 13 درجة، بينما سجل جبل عباس درجة حرارة 12 درجة، أما مدينة سانت كاترين فقد سجلت 17 درجة وتصل في منتصف اليوم إلى 21 درجة مع هدوء في حركة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء.