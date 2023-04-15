محمود عبدالشكور يشيد بفريق عمل تحت الوصاية: يا مواهبك العظيمة يا بلدنا

تتواصل إشادات النقاد بمسلسل «تحت الوصاية» للمخرج محمد شاكر خضير، وبطولة الفنانة منى زكي، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية 2023، من بينهم الناقد محمود عبد الشكور الذي أرجع نجاح وتميز المسلسل لـ «براعة توزيع الأدوار»، على حد تعبيره.

وتابع محمود عبد الشكور حديثه عن مسلسل تحت الوصاية قائلًا: «تقريبا كل الممثلين في أدوارهم المناسبة، ويؤدون بإجادة وباستمتاع، ويتحركون في أماكن الشخصيات وبيئتها بكل سلاسة، وكأنها أماكنهم التي ولدوا وعاشوا فيها، وكأنهم هم الشخصيات بملابسها وتفاصيلها وحركاتها وطريقة كلامها».

الناقد محمود عبدالشكور: كتابة تحت الوصاية لم تبخل بملامح حية لكل شخصية

وأضاف، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «كل ذلك يحسب لهم مثلما يحسب أيضا لكتابة شيرين وخالد دياب، وهي كتابة لم تستسهل ولم تبخل بملامح حية لكل شخصية، ويحسب كذلك بالتأكيد للمخرج محمد شاكر خضير، وستايلست المسلسل ريم العدل».

محمود عبدالشكور يوجه تحية لأبطال مسلسل «تحت الوصاية»

وأشاد محمود عبد الشكور بممثلي مجموعة ميناء دمياط وحلقة السمك في المسلسل، «القدير محمد عبدالعظيم في دور الريس سيد، الذي جعله عدو الشعب رقم واحد، وعن المدهش خالد كمال في دور البحرية حمدي الفتك عاشق النساء، وعن البارع أحمد عبد الحميد في دور شنو، والذي أتابعه منذ فترة في أدوار مميزة وعجيبة، منها مثلا دور نجاح الصعيدي في حلقات جزيرة غمام، والمتميز علي صبحي في دور الأسطى عيد السكير، من أين جاء محمد شاكر خضير بهذه العصابة وبتلك الكائنات الغريبة؟».

وأضاف: «هذا البوست في تحية كل ممثلي المسلسل، من خلال تحية هؤلاء المبدعين الأربعة ، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.. يا مواهبك العظيمة يا بلدنا».